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Ранковий обстріл Запоріжжя: окупанти використали "Іскандер"

Запоріжжя, Середа 06 вересня 2023 18:03
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Ранковий обстріл Запоріжжя: окупанти використали "Іскандер" Ілюстративне фото: росіяни вдарили "Іскандером" по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 6 вересня, вранці вдарили по Запоріжжю балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашка у Telegram.

"Ворог завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури ракетою "Іскандер", внаслідок чого поранено двох людей", - розповів чиновник.

За його словами, постраждалі відмовилися від госпіталізації, медичну допомогу їм надали на місці події.

Удар по Запоріжжю

Нагадаємо, сьогодні, 6 вересня, вранці у Запоріжжі пролунав вибух. Після цього стало відомо, що окупанти вдарили по місту ракетою.

Малашко уточнював, що через атаку частково зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури в одному з районів міста.

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Запоріжжя Війна Росії проти України ракетный удар
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