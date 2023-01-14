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В Киевской области прозвучали взрывы, загорелся объект критической инфраструктуры

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Киев, Суббота 14 января 2023 07:49
В Киевской области прозвучали взрывы, загорелся объект критической инфраструктуры Фото: в Киевской области вспыхнул объект критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В одном из населенных пунктов Киевской области сегодня утром, 14 января, произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВ Алексея Кулебы.

"Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры есть вспышка. На месте работают соответствующие службы", - отметил Кулеба.

Руководитель Киевской ОВА также заявил, что по предварительной информации пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Запорожье сегодня, 14 января, рано утром раздались взрывы . Воздушная тревога объявлена только в Запорожской области.

Позже в ВСУ заявили, что утренние звуки взрывов в Киеве не связаны с наступлением кафиров , а также какими-либо другими военными действиями. Об их причине будет сообщено дополнительно.

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Киевская область Пожар Вторжение России в Украину
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