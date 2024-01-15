Утренние взрывы в Запорожье: в ОВА назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по враждебному разведывательному беспилотнику", - рассказал он.

Глава ОВА отметил, что враждебная цель была уничтожена.

Взрывы в Запорожье

15 января местные СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. Жителей попросили не игнорировать звуки взрывов.

Напомним, 8 января российские оккупанты обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, фиксировались "прилеты" по жилым районам, несколько человек получили ранения.

Кроме того, российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранения получила женщина.