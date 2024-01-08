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Оккупанты утром ударили по Запорожью: есть "прилеты" по жилым районам и раненые

Запорожье, Понедельник 08 января 2024 08:21
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Оккупанты утром ударили по Запорожью: есть "прилеты" по жилым районам и раненые Фото: армия РФ 8 января обстреляла Запорожье, есть раненые (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

8 января российские оккупанты .обстреляли Запорожье. В городе прогремели 5 взрывов, есть "прилеты" по жилым районам, уже известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине. Информация предварительная и может дополняться", - отметил он.

Последствия удара

Так, по словам главы ОВА, в 07:00 Запорожье проснулось от ракетного удара рашистов.

"В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет по разным направлениям в областном центре прозвучало всего 5 взрывов", - добавил Малашко.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами. На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

Обстрел Украины

С утра 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Вся карта за минуты стала "красной". Взрывы прогремели в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове РФ обстреляла промышленные объекты, уже узвестно об одной раненой. Подробнее об атаке 8 января - в материале РБК-Украина.

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