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Ранкові вибухи у Запоріжжі: в ОВА назвали причину

Запоріжжя, Понеділок 15 січня 2024 10:11
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Ранкові вибухи у Запоріжжі: в ОВА назвали причину Фото: у Запоріжжі лунали вибухи 15 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Причиною вибухів у Запоріжжі 15 січня стала робота ППО. Вдалося збити російський дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Звуки вибухів, які могли чути жителі обласного центру близько 09:28 - робота підрозділів Сил оборони України по ворожому розвідувальному безпілотнику", - розповів він.

Голова ОВА зазначив, що ворожу ціль було знищено.

Вибухи у Запоріжжі

15 січня місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у Запоріжжі. Мешканців попросили не ігнорувати звуки вибухів.

Нагадаємо, 8 січня російські окупанти обстріляли Запоріжжя. У місті прогриміли 5 вибухів, фіксувались "прильоти" по житлових районах, кілька людей зазнали поранень.

Крім того, російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Пораненння отримала жінка.

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Запоріжжя вибухи
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