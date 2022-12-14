ua ru
Ср, 14 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Турции главного конкурента Эрдогана посадили в тюрьму

Новина українською →
Среда 14 декабря 2022 22:26
В Турции главного конкурента Эрдогана посадили в тюрьму Фото: Экрем Имамоглу, мэр Стамбула (flickr by C40 Cities)
Автор: Иван Носальский

В Турции суд приговорил к тюремному заключению мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он рассматривается как главный конкурент президента Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюрьмы за то, что в 2019 году он назвал “дураками” людей, которые аннулировали результаты выборов, согласно которым он опережал Эрдогана.

Мэр тогда подчеркнул, что это высказывание было ответом министру внутренних дел Сулейману Сойлу, который использовал те же слова в его адрес.

При этом суд наложил на Имамоглу запрет, согласно которому он не может вести политическую деятельность.

Отметим, что турецкий шестипартийный оппозиционный альянс мог выдвинуть Имамоглу как своего кандидата на президентских выборах, которые состоятся в 2023 году.

Напомним, ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Греции тем, что ракеты его страны могут достать до Афин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Стамбул Выборы в Турции
NEWS
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
США не ждут завершения войны в Украине до конца года, - Белый дом
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян