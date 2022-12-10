Эрдоган дал понять, что намерен последний раз баллотироваться в президенты Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган косвенно заявил, что в следующем году он в последний раз будет баллотироваться на пост, заявив, что пришло время передать эстафету молодежи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
"Надеюсь, в 2023 году мы начнем строительство турецкого века с силой, которую мы получим от поддержки нашего народа в последний раз от нашего имени. Мы передадим этот священный флаг нашей молодежи", - заявил Эрдоган.
Он также подчеркнул, что Турции удалось создать сервисную инфраструктуру, которой завидуют даже развитые страны.
"Каждый выбор — это перекресток. Наша нация сделала нас первыми на 15 выборах и использовала свою волю, чтобы двигаться вперед по пути к великой и могущественной Турции", - сказал Эрдоган, имея в виду предстоящие выборы.
По его словам, у человека, который столько лет руководит страной, могут быть недостатки и ошибки.
Ранее мы писали, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров со своими коллегами из Туркменистана и Азербайджана хочет предложить организовать поставки туркменского газа через Турцию в Европу.
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