Эрдоган цинично высказался об аресте главного конкурента: суды исправят все ошибки

Апелляционные суды по делу заключения оппозиционного мэра Стамбула исправят любые ошибки, если они были, а тем временем турки не имеют права игнорировать судебные решения.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Окончательного решения суда пока нет. Дело будет передано в апелляционный суд и кассационный суд. Если суды допустили ошибку, она будет исправлена. Нас пытаются втянуть в эту игру", - заявил Эрдоган.

Эрдоган также отметил, что ему все равно, кто будет кандидатом от оппозиции на выборах в следующем году.

"Было много судебных решений, которые мы жестко критиковали сами, но это не дает никому права оскорблять судей или игнорировать судебные решения", - добавил президент Турции.

Экрем Имамоглу был привлечен к ответственности за оскорбление государственных чиновников в 2019 году, когда он раскритиковал решение об отмене первого тура муниципальных выборов.