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На "Рамштайне" прежде всего будем говорить о дальнобойных ракетах, - Подоляк

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине нужны дальнобойные ракеты на 100 и более километров. Этот вопрос будет обсуждаться на очередной встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телеканала "Киев".

"Любой "Рамштайн" - это прежде всего аудит того, что сделано и что нужно сделать с точки зрения оперативной необходимости для Украины. Подытожат, что уже предоставлено, с учетом пакетов военной помощи", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что вчера США объявили новый пакет военной помощи. Также, по словам советника, "ждем такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании".

Подоляк отметил, что это первая составляющая любого "Рамштайна", а вторая - оценка ресурсной способности России: "что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций".

"Отсюда выходит третий вопрос, который нужно решать на "Рамштайне" - какая необходимость и в каких инструментах нужна (Украине, - ред.) сейчас и сегодня. Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Нам нужны дальнобойные ракеты - на 100 и более километров", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, завтра, 21 апреля, пройдет очередная встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника.

Однако, по данным издания Financial Times, Украина во время "Рамштайна" будет призывать партнеров к срочным поставкам ракет для ПВО.

К тому же, по словам министра обороны Алексея Резникова, главный приоритет Украины - это быстро создать многоуровневую противовоздушную оборону. Для этого требуются современные истребители.

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