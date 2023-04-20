На "Рамштайне" прежде всего будем говорить о дальнобойных ракетах, - Подоляк

Украине нужны дальнобойные ракеты на 100 и более километров. Этот вопрос будет обсуждаться на очередной встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телеканала "Киев".
"Любой "Рамштайн" - это прежде всего аудит того, что сделано и что нужно сделать с точки зрения оперативной необходимости для Украины. Подытожат, что уже предоставлено, с учетом пакетов военной помощи", - сказал Подоляк.
Он напомнил, что вчера США объявили новый пакет военной помощи. Также, по словам советника, "ждем такие же пакеты от других стран, в том числе от Испании".
Подоляк отметил, что это первая составляющая любого "Рамштайна", а вторая - оценка ресурсной способности России: "что у них есть, что они используют, что они построили с точки зрения оккупированных фортификаций".
"Отсюда выходит третий вопрос, который нужно решать на "Рамштайне" - какая необходимость и в каких инструментах нужна (Украине, - ред.) сейчас и сегодня. Мы будем говорить о дальнобойных ракетах прежде всего. Нам нужны дальнобойные ракеты - на 100 и более километров", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, завтра, 21 апреля, пройдет очередная встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн".
В Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника.
Однако, по данным издания Financial Times, Украина во время "Рамштайна" будет призывать партнеров к срочным поставкам ракет для ПВО.
К тому же, по словам министра обороны Алексея Резникова, главный приоритет Украины - это быстро создать многоуровневую противовоздушную оборону. Для этого требуются современные истребители.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.