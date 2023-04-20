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Приоритет - ПВО. Резников накануне "Рамштайна" напомнил о современных истребителях

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Киев, Четверг 20 апреля 2023 09:44
Приоритет - ПВО. Резников накануне "Рамштайна" напомнил о современных истребителях Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Главный приоритет Украины - это быстро создать многоуровневую противовоздушную оборону. Для этого требуются современные истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

Он отметил, что полученные системы ПВО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а также истребители МиГ-29 помогут Украине в защите неба. Однако это не последние шаги по созданию надежной ПВО.

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужны истребители "натовского" типа. Мы часто слышали "нет, это невозможно". Но я собственными глазами видел, как невозможное становится возможным", - подчеркнул Резников.

Он поблагодарил союзников за помощь, позволившую украинцам зимой сохранить свет и тепло в домах.

Следует отметить, что завтра пройдет очередная встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн".

В Пентагоне заявили, что приоритетами для Украины и партнеров остаются средства ПВО, артиллерия и бронетехника.

Однако, по данным издания Financial Times, Украина во время "Рамштайна" будет призывать партнеров к срочным поставкам ракет для ПВО.

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