"Рамштайн-3": у Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні, - CNN

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив неназваний чиновник Міноборони США.

Він зазначив, що не скаже, які країни можуть оголосити про нові постачання зброї Україні. За його інформацією, зараз США тісно співпрацюють з іншими державами щодо військової допомоги ЗСУ, вони обговорюють конкретні потреби українських військових.

Також він додав, що у США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення та прискорення постачання озброєнь, які необхідні на фронті.

"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом (військової допомоги Україні - ред.)", - розповів чиновник Пентагону.