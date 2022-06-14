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"Рамштайн-3": у Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні, - CNN

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Вівторок 14 червня 2022 19:29
"Рамштайн-3": у Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні, - CNN Фото: у Пентагоні очікують анонсу нових постачань зброї Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США розраховують, що під час зустрічі у форматі "Рамштайн" будуть анонсовані нові поставки зброї Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив неназваний чиновник Міноборони США.

Він зазначив, що не скаже, які країни можуть оголосити про нові постачання зброї Україні. За його інформацією, зараз США тісно співпрацюють з іншими державами щодо військової допомоги ЗСУ, вони обговорюють конкретні потреби українських військових.

Також він додав, що у США звертають увагу на прохання українських чиновників про посилення та прискорення постачання озброєнь, які необхідні на фронті.

"Адміністрація президента США Байдена вже працює над наступним пакетом (військової допомоги Україні - ред.)", - розповів чиновник Пентагону.

Раніше стало відомо, що 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

Також ми писали, що глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

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