"Рамштайн-3": в Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине, - CNN

В США рассчитывают, что во время встречи в формате "Рамштайн" будут анонсированы новые поставки оружия Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США.

Он отметил, что не скажет, какие страны могут объявить о новых поставках оружия Украине. По его информации, сейчас США тесно сотрудничают с другими государствами по вопросу военной помощи ВСУ, они обсуждают конкретные потребности украинских военных.

Также он добавил, что в США обращают внимание на просьбы украинских чиновников об усилении и ускорении поставок вооружений, которые необходимы на фронте.

"Администрация президента США Байдена уже работает над следующим пакетом (военной помощи Украине - ред.)", - рассказал чиновник Пентагона.