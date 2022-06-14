"Рамштайн-3": в Пентагоне ожидают анонса новых поставок оружия Украине, - CNN
В США рассчитывают, что во время встречи в формате "Рамштайн" будут анонсированы новые поставки оружия Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил неназванный чиновник Минобороны США.
Он отметил, что не скажет, какие страны могут объявить о новых поставках оружия Украине. По его информации, сейчас США тесно сотрудничают с другими государствами по вопросу военной помощи ВСУ, они обсуждают конкретные потребности украинских военных.
Также он добавил, что в США обращают внимание на просьбы украинских чиновников об усилении и ускорении поставок вооружений, которые необходимы на фронте.
"Администрация президента США Байдена уже работает над следующим пакетом (военной помощи Украине - ред.)", - рассказал чиновник Пентагона.
Напомним, ранее стало известно, что 15 июня состоится третья встреча в формате "Рамштайн" по вопросам военной поддержки Украины. На заседание соберутся представители оборонных ведомств более 40 стран.
Также мы писали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждается ВСУ.
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