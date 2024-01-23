"Рамштайн-18" уже сегодня. Что известно о новой встрече союзников Украины

Сегодня, 23 января, пройдет новое заседание в формате "Рамштайн". Это будет уже 18-я встреча военной коалиции для поддержки Украины с участием представителей около 50 стран.

РБК-Украина собрало все, что известно о "Рамштайне-18" и что ему предшествовало.

Что известно о "Рамштайне-18"

Новую встречу Контактной группы по обороне Украины анонсировали накануне в Пентагоне. В частности, министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым и по итогам переговоров сообщил - следующий "Рамштайн" союзники проведут 23 января.

Остин еще раз повторил, что США и международная коалиция из примерно 50 стран "остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии".

Как сообщает сайт Пентагона, заседание пройдет в онлайн формате.

При этом председательствующий на заседании Остин примет участие в "Рамштайне" после госпитализации. Что это стало одной из причин, почему это заседание будет проходить в виртуальном режиме. Как известно, главу Пентагона выписали из больницы через две недели после проведения операции из-за рака простаты. Об этом писало РБК-Украина в материале.

Что этому предшествовало

Совет Украина-НАТО

Отметим, что новому "Рамштайну" предшествовало заседание Совета Украина-НАТО, которое впервые прошло на уровне военного руководства. И хотя в нем не участвовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, со стороны Украины на мероприятии принимал участие его военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан, который рассказал о ситуации на поле боя, проинформировал о первоочередных потребностях ВСУ и призвал к увеличению военных поставок, в том числе систем ПВО и ракетных комплексов.

Эстония предложила "Рамштайну" механизм поддержки Украины

Как пишет Bloomberg, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины направлять ежегодно четверть своего ВВП (валовой внутренний продукт, являющийся одним из важнейших показателей развития экономики). По ее мнению, страны-члены группы "Рамштайн", должны направлять в Украину эквивалент 0,25% своего ВВП ежегодно, что привлекло бы по меньшей мере 120 миллиардов евро и позволило бы развернуть ситуацию в пользу Украины.

При этом сама Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

Кроме того, эстонский вещатель ERR сообщил, что Министерство обороны Эстонии, подготовило документ, предназначенный для всех стран-участниц рабочей группы формата "Рамштайн". И в нем содержится план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине победить в войне.

Каким был предыдущий "Рамштайн"

Предыдущее заседание состоялось 22 ноября 2023 года. Особенностью 17-го "Рамштайна" было то, что в нем впервые принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он проинформировал западных союзников о ситуации на фронте и также поблагодарил за помощь Украину.

Также на "Рамштайне-17" страны-партнеры объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.

В них вошли боеприпасы, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, дроны и новые мощности для противовоздушной обороны. Вместе с тем была создана коалиция развития ПВО - ее лидерами стали Германия и Франция.

Что с помощью США

Напомним, что в сентябре 2023 года Белый дом обратился в Конгресс США с запросом одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 млрд долларов, содержащий более 61 млрд долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но вопрос защиты южной границы США стал камнем преткновения между демократами и республиканцами в Конгрессе, в результате чего тормозится одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Если республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, то демократы в свою очередь выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий пытаются прийти к компромиссу путем переговоров, но пока безрезультатно.

Заметим, что о том, что деньги на помощь украинцам, как и время истекают, в администрации президента США Джо Байдена предупредили Конгресс еще в начале декабря 2023 года. А уже 27 декабря стало известно о крайнем пакете военной помощи от США на сумму 250 млн долларов.

После чего у Байдена заявили - помощь Украине со стороны США приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования. Впрочем, недавно президент США пригласил лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить помощь и безопасность границ.

После чего The Wall Street Journal узнало, что Байден может пойти на уступки республиканцам. Таким образом он сможет избежать нападений в свой адрес перед предстоящими выборами в миграционном вопросе и добиться утверждения помощи для Украины.

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