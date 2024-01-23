"Рамштайн-18" уже сегодня. Что известно о новой встрече союзников Украины
Сегодня, 23 января, пройдет новое заседание в формате "Рамштайн". Это будет уже 18-я встреча военной коалиции для поддержки Украины с участием представителей около 50 стран.
РБК-Украина собрало все, что известно о "Рамштайне-18" и что ему предшествовало.
При подготовке материала использовались сообщения пресс-службы Пентагона, Минобороны Эстонии, публикации The Wall Street Journal, ERR, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, представителей Белого дома.
Reuters, "Радио Свобода", "Голос Америки" сообщения US Mission to NATO и Министерства обороны Германии в соцсети X (Twitter).
Что известно о "Рамштайне-18"
Новую встречу Контактной группы по обороне Украины анонсировали накануне в Пентагоне. В частности, министр обороны США Ллойд Остин говорил по телефону с украинским коллегой Рустемом Умеровым и по итогам переговоров сообщил - следующий "Рамштайн" союзники проведут 23 января.
Остин еще раз повторил, что США и международная коалиция из примерно 50 стран "остаются преданными поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии".
Как сообщает сайт Пентагона, заседание пройдет в онлайн формате.
При этом председательствующий на заседании Остин примет участие в "Рамштайне" после госпитализации. Что это стало одной из причин, почему это заседание будет проходить в виртуальном режиме. Как известно, главу Пентагона выписали из больницы через две недели после проведения операции из-за рака простаты. Об этом писало РБК-Украина в материале.
Что этому предшествовало
Совет Украина-НАТО
Отметим, что новому "Рамштайну" предшествовало заседание Совета Украина-НАТО, которое впервые прошло на уровне военного руководства. И хотя в нем не участвовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, со стороны Украины на мероприятии принимал участие его военный представитель Украины при НАТО генерал-майор Сергей Салкуцан, который рассказал о ситуации на поле боя, проинформировал о первоочередных потребностях ВСУ и призвал к увеличению военных поставок, в том числе систем ПВО и ракетных комплексов.
Эстония предложила "Рамштайну" механизм поддержки Украины
Как пишет Bloomberg, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала союзников Украины направлять ежегодно четверть своего ВВП (валовой внутренний продукт, являющийся одним из важнейших показателей развития экономики). По ее мнению, страны-члены группы "Рамштайн", должны направлять в Украину эквивалент 0,25% своего ВВП ежегодно, что привлекло бы по меньшей мере 120 миллиардов евро и позволило бы развернуть ситуацию в пользу Украины.
При этом сама Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.
Кроме того, эстонский вещатель ERR сообщил, что Министерство обороны Эстонии, подготовило документ, предназначенный для всех стран-участниц рабочей группы формата "Рамштайн". И в нем содержится план стратегии для стран Запада, рассчитанный на три года, чтобы помочь Украине победить в войне.
Каким был предыдущий "Рамштайн"
Предыдущее заседание состоялось 22 ноября 2023 года. Особенностью 17-го "Рамштайна" было то, что в нем впервые принял участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он проинформировал западных союзников о ситуации на фронте и также поблагодарил за помощь Украину.
Также на "Рамштайне-17" страны-партнеры объявили о новых пакетах военной помощи для Украины.
В них вошли боеприпасы, ракеты, системы радиоэлектронной борьбы, дроны и новые мощности для противовоздушной обороны. Вместе с тем была создана коалиция развития ПВО - ее лидерами стали Германия и Франция.
Что с помощью США
Напомним, что в сентябре 2023 года Белый дом обратился в Конгресс США с запросом одобрить пакет дополнительного финансирования в размере 106 млрд долларов, содержащий более 61 млрд долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.
Но вопрос защиты южной границы США стал камнем преткновения между демократами и республиканцами в Конгрессе, в результате чего тормозится одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.
Если республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, то демократы в свою очередь выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.
Представители обеих партий пытаются прийти к компромиссу путем переговоров, но пока безрезультатно.
Заметим, что о том, что деньги на помощь украинцам, как и время истекают, в администрации президента США Джо Байдена предупредили Конгресс еще в начале декабря 2023 года. А уже 27 декабря стало известно о крайнем пакете военной помощи от США на сумму 250 млн долларов.
После чего у Байдена заявили - помощь Украине со стороны США приостановлена до одобрения Конгрессом нового финансирования. Впрочем, недавно президент США пригласил лидеров Конгресса в Белый дом, чтобы обсудить помощь и безопасность границ.
После чего The Wall Street Journal узнало, что Байден может пойти на уступки республиканцам. Таким образом он сможет избежать нападений в свой адрес перед предстоящими выборами в миграционном вопросе и добиться утверждения помощи для Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.