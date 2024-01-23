"Рамштайн-18" вже сьогодні. Що відомо про нову зустріч союзників України

Сьогодні, 23 січня пройде нове засідання у форматі "Рамштайн". Це буде вже 18-та зустріч військової коаліції на підтримку України за участі представників близько 50 країн.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про "Рамштайн-18" та що йому передувало.

Що відомо про "Рамштайн-18"

Нову зустріч Контактної групи з оборони України анонсували напередодні в Пентагоні. Зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін говорив телефоном з українським колегою Рустемом Умєровим та за підсумками перемовин повідомив - наступний "Рамштайн" союзники проведуть 23 січня.

Остін вкотре повторив, що США та міжнародна коаліція з приблизно 50 країн "залишаються відданими підтримці України в її боротьбі проти російської агресії".

Як інформує сайт Пентагону, засідання пройде в онлайн форматі.

При цьому Остін, який головує на засіданні, візьме участь у "Рамштайні" після госпіталізації. Що це стало однією з причин, чому це засідання відбуватиметься у віртуальному режимі. Як відомо, главу Пентагону виписали з лікарні через два тижні після проведення операції через рак простати. Про це писало РБК-Україна в матеріалі.

Що цьому передувало

Рада Україна-НАТО

Зауважмо, що новому "Рамштайну" передувало засідання Ради Україна-НАТО, яке вперше пройшло на рівні військового керівництва. І хоча в ньому не брав участі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, з боку Україні на заході брав участь його військовий представник України при НАТО генерал-майор Сергій Салкуцан, який розповів про ситуацію на полі бою, проінформував про першочергові потреби ЗСУ та закликав до збільшення військових поставок, зокрема систем ППО та ракетних комплексів.

Естонія запропонувала "Рамштайну" механізм підтримки України

Як пише Bloomberg, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала союзників України направляти щороку чверть свого ВВП (валовий внутрішній продукт, що є одним із найважливіших показників розвитку економіки). На її думку, країни-члени групи "Рамштайн", мають направляти до України еквівалент 0,25% свого ВВП щорічно, що залучило б щонайменше 120 мільярдів євро та дозволило б розвернути ситуацію на користь України.

При цьому сама ж Естонія пообіцяла направляти Україні допомогу у розмірі 0,25% від ВВП протягом чотирьох років.

На додаток, естонський мовник ERR повідомив, що Міністерство оборони Естонії, підготувало документ, призначений для всіх країн-учасниць робочої групи формату "Рамштайн". І в ньому міститься план стратегії для країн Заходу, розрахований на три роки, щоб допомогти Україні перемогти у війні.

Яким був попередній "Рамштайні"

Попереднє засідання відбулося 22 листопада 2023 року. Особливістю 17-го "Рамштайну" було те, що в ньому вперше взяв участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він проінформував західних союзників про ситуацію на фронті та також подякував за допомогу Україні.

Також на "Рамштайні-17" країни-партнери оголосили про нові пакети військової допомоги для України.

До яких увійшли боєприпаси, ракети, системи радіоелектронної боротьби, дрони й нові потужності для протиповітряної оборони. Разом з тим була створена коаліція розвитку ППО - її лідерами стали Німеччина та Франція.

Що з допомогою від США

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Білий дім звернувся до Конгресу США із запитом схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 млрд доларів, що містить понад 61 млрд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але питання захисту південного кордону США стало каменем спотикання між демократами й республіканцями в Конгресі, внаслідок чого гальмується ухвалення додаткового фінансового запиту Білого дому.

Якщо республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, то демократи своєю чергою виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Представники обох партій намагаються дійти компромісу шляхом переговорів, але наразі безрезультатно.

Зауважимо, що про те, що гроші на допомогу українцям, як і час закінчуються, в адміністрації президента США Джо Байдена попередили Конгрес ще на початку грудня 2023 року. А вже 27 грудня стало відомо про крайній пакет військової допомоги від США на суму 250 млн доларів.

Після чого у Байдена заявили - допомога Україні з боку США призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Втім, нещодавно президент США запросив лідерів Конгресу до Білого дому, щоб обговорити допомогу Україні й безпеку кордонів.

Після чого The Wall Street Journal дізналося, що Байден може піти на поступки республіканцям. Таким чином, він зможе уникнути нападів у свою адресу перед майбутніми виборами у міграційному питанні й домогтися затвердження допомоги для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.