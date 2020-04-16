Офіс президента підтвердив початок обміну полоненими

Іллюстративне фото (twitter.com FreeRadioUA)

Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях

Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб - Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Як зазначається, через карантин після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію.

"Взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату "всіх на всіх". Для президента України Володимира Зеленського та для української влади загалом цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку російські ЗМІ повідомили, що почався обмін полоненими між Донецьком і Києвом, який проходить на КПВВ "Майорск".

Зазначимо, у списках обміну полоненими не буде кримчан. Українська влада заявила, що не відступає від спроб реалізувати формат "всіх на всіх". Але на цей раз додому повинні повернутися українці, яких утримують бойовики на Донбасі.

Додамо, представник так званої "Донецької народної республіки" Дарина Морозова заявила, що обмін полоненими пройде 16 квітня.