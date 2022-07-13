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Ракетний удар по Запоріжжю: під завалами можуть бути люди

Фото: ракети влучили у підприємство у Запоріжжі російська, під завалами можуть бути люди (t.me/starukhofficial)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству у Запоріжжі. Під завалами можуть знаходитись люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Зазначається, що руйнувань зазнав цех, розташований у Дніпровському районі Запоріжжя. Там виникла пожежа.

"На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди", - написав він.

Раніше повідомлялося про 7 травмований людей внаслідок удару.

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунало кілька вибухів після початку переговорів у Стамбулі по "зерновому коридору".

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Запоріжжя