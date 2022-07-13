Ракетний удар по Запоріжжю: під завалами можуть бути люди

Російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству у Запоріжжі. Під завалами можуть знаходитись люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Зазначається, що руйнувань зазнав цех, розташований у Дніпровському районі Запоріжжя. Там виникла пожежа.
"На місці подій працюють усі відповідні служби, рятувальники розбирають завали. Руйнування великі. Не виключена можливість, що під ними можуть знаходитись люди", - написав він.
Раніше повідомлялося про 7 травмований людей внаслідок удару.
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунало кілька вибухів після початку переговорів у Стамбулі по "зерновому коридору".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.