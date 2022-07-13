У Запоріжжі російська ракета влучила у підприємство: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави ОП України Кирила Тимошенка .

Він уточнив, що керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя.

"Ворог поцілив по місту. Є влучання в одне з підприємств. Попередньо 7 людей поранені", - написв Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні в Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Це сталося відразу після початку переговорів у Стамбулі по "зерновому коридору".

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