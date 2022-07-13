UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Запорожью: под завалами могут быть люди

Фото: российские ракеты попали в предприятие в Запорожье, под завалами могут быть люди (t.me/starukhofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Отмечается, что разрушениям подвергся цех, расположенный в Днепровском районе Запорожья. Там возник пожар.

"На месте событий работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди", - написал он.

Ранее сообщалось о 7 травмированных людях в результате удара.

Напомним, в Запорожье раздалось несколько взрывов после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье