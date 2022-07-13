Ракетный удар по Запорожью: под завалами могут быть люди

Российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
Отмечается, что разрушениям подвергся цех, расположенный в Днепровском районе Запорожья. Там возник пожар.
"На месте событий работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди", - написал он.
Ранее сообщалось о 7 травмированных людях в результате удара.
Напомним, в Запорожье раздалось несколько взрывов после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору".
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