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Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Фото: у Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару РФ (facebook.com)
Автор: Іван Носальський

В результаті ракетного удару по підприємству в Запоріжжі постраждали мирні жителі. Число поранених зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва у Telegram.

"Сьогодні рашисти принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети влучили в одне з міських підприємств. Є значні руйнування, а найгірше те, що постраждали люди. В даний час відомо про 12 постраждалих", - розповів Куртєв.

При цьому він додав, що пораненим вже надають медичну допомогу. На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше стало відомо, у Запоріжжі прогриміли кілька вибухів під час повітряної тривоги.

Пізніше у Запорізькій ОВА розповіли, що російські війська випустили дві крилаті ракети по підприємству в Запоріжжі. Одна будівля була повністю зруйнована. Під завалами можуть перебувати люди.

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