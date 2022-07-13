Ракетний удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

"Сьогодні рашисти принесли в наше місто чергову біду. Дві їхні ракети влучили в одне з міських підприємств. Є значні руйнування, а найгірше те, що постраждали люди. В даний час відомо про 12 постраждалих", - розповів Куртєв.

При цьому він додав, що пораненим вже надають медичну допомогу. На місці події працюють рятувальники.