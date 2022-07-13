Ракетный удар по Запорожью: число раненых возросло

В результате ракетного удара по предприятию в Запорожье пострадали мирные жители. Число раненых растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"Сегодня рашисты принесли в наш город очередную беду. Две их ракеты попали в одно из городских предприятий. Есть значительные разрушения, а хуже всего то, что пострадали люди. В настоящее время известно о 12 пострадавших", - рассказал Куртев.

При этом он добавил, что раненым уже оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают спасатели.

Позже в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что по предварительным данным 14 человек получили ранения.