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Ракетный удар по Запорожью: число раненых возросло

Фото: в Запорожье возросло число раненых в результате ракетного удара РФ (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара по предприятию в Запорожье пострадали мирные жители. Число раненых растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.

"Сегодня рашисты принесли в наш город очередную беду. Две их ракеты попали в одно из городских предприятий. Есть значительные разрушения, а хуже всего то, что пострадали люди. В настоящее время известно о 12 пострадавших", - рассказал Куртев.

При этом он добавил, что раненым уже оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают спасатели.

Позже в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что по предварительным данным 14 человек получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, в Запорожье прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги.

Позже в Запорожской ОВА рассказали, что российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Одно здание было полностью разрушено. Под завалами могут находиться люди.

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