Ракетный удар по Запорожью: число раненых возросло

В результате ракетного удара по предприятию в Запорожье пострадали мирные жители. Число раненых растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева в Telegram.
"Сегодня рашисты принесли в наш город очередную беду. Две их ракеты попали в одно из городских предприятий. Есть значительные разрушения, а хуже всего то, что пострадали люди. В настоящее время известно о 12 пострадавших", - рассказал Куртев.
При этом он добавил, что раненым уже оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают спасатели.
Позже в Офисе генерального прокурора Украины сообщили, что по предварительным данным 14 человек получили ранения.
Напомним, ранее стало известно, в Запорожье прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги.
Позже в Запорожской ОВА рассказали, что российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Одно здание было полностью разрушено. Под завалами могут находиться люди.
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