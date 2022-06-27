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Жителю Чернівців оголосили підозру за заклики створити "народну республіку" на Буковині

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Чернівці, Понеділок 27 червня 2022 17:19
Жителю Чернівців оголосили підозру за заклики створити "народну республіку" на Буковині Фото: житель Чернівців закликати створити "народну республіку" (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Жителю Чернівців оголосили підозру через заклики про створення "народної республіки" на Буковині та окупації Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними правоохоронців, чоловік поширював у соцмережі Facebook дописи із закликами до створення так званої "Буковинської Народної Республіки". Він також закликав відокремити від України Закарпатську область та захопити Херсон і Нову Каховку.

За фактами закликів до повалення конституційного ладу, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України відкрито кримінальну справу. Чоловіку оголосили підозру.

Нагадаємо, що екснардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру у колабораційній діяльності. Він виступав у російських пропагандистів.

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