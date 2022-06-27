Ракетний удар по ТЦ Кременчука: десятки поранених, є загиблі
Російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуку, де у той момент перебували більше тисячі цивільних. Попередньо відомо про десятки поранених.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"О 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням", - пише пресслужба ДСНС.
Площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м. кв. До її гасіння залучено 115 осіб й 20 одиниць техніки.
Фото: ракетний удар по ТЦ Кременчука (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Згідно з попередніми даними, відомо про двох загиблих цивільних. Ще 20 осіб травмовані.
Як відзначає заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, 9 цивільних перебувають у важкому стані.
Фото: ракетний удар по ТЦ Кременчука (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вибухи в Кременчуку пролунали близько о 16:00. Через деякий час мер міста Віталій Малецький заявив, що окупанти влучили ракетою в людне місце.
Видання оприлюднило відео з місця трагедії.
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