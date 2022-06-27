Ракетний удар під Одесою: кількість постраждалих зросла, 65 будинків не придатні для життя

Фото: внаслідок ракетного удару по Одеській області постраждали вже 8 людей (od.gp.gov.ua)

Понад 60 будинків уже не придатні для життя через ракетний удар в Одеському районі в ніч проти понеділка, 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Одеської обласної прокуратури.

"Пошкоджено близько 65 приватних будинків, з яких 4 будинки повністю знищені вогнем", - йдеться у повідомленні. Як додають у відомстві, за попередніми даними, вісім мирних жителів отримали множинні поранення, з яких двоє дітей - трирічні близнюки. "Інформація про інших постраждалих уточнюється. Загиблих немає. Будь-які військові об’єкти поруч відсутні. Попередньо, обстріл здійснено крилатою ракетою Х-22", - повідомили у прес-службі відомства.