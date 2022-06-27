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Ракетный удар под Одессой: количество пострадавших выросло, 65 домов не пригодны для жизни

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Одесса, Понедельник 27 июня 2022 13:18
Ракетный удар под Одессой: количество пострадавших выросло, 65 домов не пригодны для жизни Фото: в результате ракетного удара по Одесской области пострадали уже 8 человек (od.gp.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Более 60 домов уже не пригодны для жизни из-за ракетного удара в Одесском районе в ночь на понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Одесской областной прокуратуры.

"Повреждены около 65 частных домов, из которых 4 дома полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

Как добавляют в ведомстве, по предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей - трехлетние близнецы.

"Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет. Предварительно, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, в ночь на 27 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.

Напомним, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая в Донецкой области.

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