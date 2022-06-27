Ракетный удар под Одессой: количество пострадавших выросло, 65 домов не пригодны для жизни
Более 60 домов уже не пригодны для жизни из-за ракетного удара в Одесском районе в ночь на понедельник, 27 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение Одесской областной прокуратуры.
"Повреждены около 65 частных домов, из которых 4 дома полностью уничтожены огнем", - говорится в сообщении.
Как добавляют в ведомстве, по предварительным данным, восемь мирных жителей получили множественные ранения, из которых двое детей - трехлетние близнецы.
"Информация о других пострадавших уточняется. Погибших нет. Предварительно, обстрел совершен крылатой ракетой Х-22", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось, в ночь на 27 июня оккупанты нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек.
Напомним, для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это произошло в ночь на понедельник, 9 мая в Донецкой области.
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