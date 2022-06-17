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Ракетний удар по Миколаєву: один загиблий і шестеро поранених, серед них дитина

Фото: в результаті ракетного удару по Миколаєву загинула одна людина (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вранці 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву. В результаті одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, в тому числі і дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОВВА Віталія Кіма в Telegram.

Він додав, що від удару постраждало чотири житлових багатоповерхових будинки та об'єкт інфраструктури.

Зараз ведуться рятувальні роботи.

Фото: постраждала від обстрілу багатоповерхівка (РБК-Україна)

Нагадаємо, 15 червня російські війська в черговий раз обстріляли Миколаїв. В результаті ударів по багатоповерхівці постраждали п'ятеро людей.

Крім того, за словами мера міста Олександра Сенкевича, повертатися в Миколаїв з-за ворожих обстрілів доки небезпечно.

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