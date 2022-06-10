Повертатися до Миколаєва небезпечно, - мер Сєнкевич

Повертатися до Миколаєва через ворожі обстріли поки що небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Мер повідомив, що постійно виходить в прямий ефір, який транслюється в Facebook, Instagram та на комунальному телеканалі, де спілкується з миколаївцями.

"Якраз учора був ефір. І люди вкотре запитували в мене, чи можна повертатися. Я відповідаю: днями були вбиті мирні люди, які просто ходили по місту, які просто сиділи біля під'їзду. І кожного моменту ми всі знаходимося в небезпеці, тому що може прилетіти", - сказав він.

За його словами, попередити такі обстріли неможливо, запустити сирену від артобстрілу неможливо. Коли починається розривання снаряда на місці, тоді вже йде попередження про загрозу артобстрілу і подається інформація, щоб усі ховалися в укриття.

"Тому людям повертатися ще небезпечно. Я рекомендую, навпаки, покидати місто. Коли буде безпечно, то ми обов'язково людям про це скажемо", - додав Сєнкевич.