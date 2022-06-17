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Ракетный удар по Николаеву: один погибший и шесть раненых, среди них ребенок

Фото: в результате ракетного удара по Николаеву погиб один человек (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Утром 17 июня российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате один человек погиб, еще шестеро получили ранения, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

Он добавил, что от удара пострадало четыре жилых многоэтажных дома и объект инфраструктуры.

Сейчас ведутся спасательные работы.

Фото: пострадавшая от обстрела многоэтажка (РБК-Украина)

Напомним, 15 июня российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. В результате ударов по многоэтажке пострадали пять человек.

Кроме того, по словам мэра города Александра Сенкевича, возвращаться в Николаев из-за вражеских обстрелов пока опасно.

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