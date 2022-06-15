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Росія обстріляла багатоповерхівку в Миколаєві: п'ятеро поранених (відео)

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Миколаїв, Середа 15 червня 2022 14:31
Росія обстріляла багатоповерхівку в Миколаєві: п'ятеро поранених (відео) Ілюстративне фото: російські війська обстріляли багатоповерхівку в Миколаєві (MNS.GOV.UA)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вкотре обстріляли Миколаїв. Внаслідок ударів по багатоповерхівці постраждало п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців", - супроводив підписом відео Кім.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно. Влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Додамо, раніше голова ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

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