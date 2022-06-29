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Кількість жертв та поранених через удар по будинку в Миколаєві зросла

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Миколаїв, Середа 29 червня 2022 08:41
Кількість жертв та поранених через удар по будинку в Миколаєві зросла Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці в Миколаєві зросла до трьох. Поранених вже п'ять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"На 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих", - написав Кім.

Додамо, за інформацією місцевих ЗМІ, у багатоповерхівці повністю зруйновано один під'їзд. Рятувальники за допомогою автодрабини допомагають евакуюватися мешканцям сусіднього під'їзду.

Ракетний удар по Миколаєву

Нагадаємо, вранці у Миколаєві пролунали потужні вибухи. Після чого стало відомо, що росіяни ракетою вдарили по одній із багатоповерхівок міста. Спочатку було відомо про двох загиблих та трьох поранених.

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Миколаїв ракетный удар
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