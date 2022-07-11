Ракетний удар по багатоповерхівці в Харкові зруйнував під'їзд: нові подробиці

За даними ДСНС, станом на 06:30 інформації про загиблих або поранених не надходило.

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги, що тривала в Харкові з 00:23 до 04:46. В цілому було чутно три вибухи, перший пролунав близько 03: 32.

Рятувальники знайшли під завалами літню жінку.

Відзначимо, що водночас вибухи гриміли в Миколаєві. Офіційної інформації про жертви і постраждалих, а також руйнування немає.

Як повідомили раніше в ОВА, за останню добу Харків і область знову страждали від ракетних ударів, в результаті чого загинула 1 людина, ще 10 були поранені. Також була зруйнована школа і будинки.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід.

Мер Харкова заявляти, що місто обстрілюють як за розкладом, по кілька разів на добу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.