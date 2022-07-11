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Ракетний удар по багатоповерхівці в Харкові зруйнував під'їзд: нові подробиці

Фото: ракетний удар по багатоповерхівці в Харкові зруйнував під'їзд (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російська ракета в понеділок вранці потрапила в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова, зруйновано під'їзд з 1 по 6 поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними ДСНС, станом на 06:30 інформації про загиблих або поранених не надходило.

Ракетний удар стався під час повітряної тривоги, що тривала в Харкові з 00:23 до 04:46. В цілому було чутно три вибухи, перший пролунав близько 03: 32.

Рятувальники знайшли під завалами літню жінку.

Відзначимо, що водночас вибухи гриміли в Миколаєві. Офіційної інформації про жертви і постраждалих, а також руйнування немає.

Як повідомили раніше в ОВА, за останню добу Харків і область знову страждали від ракетних ударів, в результаті чого загинула 1 людина, ще 10 були поранені. Також була зруйнована школа і будинки.

Нагадаємо, що російські війська обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід.

Мер Харкова заявляти, що місто обстрілюють як за розкладом, по кілька разів на добу.

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Харків