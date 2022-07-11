У Харкові та Миколаєві прогриміли вибухи, в областях звучить сигнал повітряної тривоги

В понеділок вранці, 11 липня, в Харкові і Миколаєві прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Зазначається, що в областях спрацювали сигнали повітряної тривоги.

Жителів просять залишатися в укриттях.

Як повідомили раніше в ОВА, за останню добу Харків і область знову страждали від ракетних ударів, в результаті чого загинула 1 людина, ще 10 були поранені. Також була зруйнована школа і будинки.

Нагадаємо, що раніше російські військові обстрілювали Харків ракетою, яка залишає обманний слід.

Мер Харкова заявляти, що місто обстрілюють як за розкладом, по кілька разів на добу.

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