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Ракетный удар по многоэтажке в Харькове разрушил подъезд: новые подробности

Фото: ракетный удар по многоэтажке в Харькове разрушил подъезд (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российская ракета в понедельник утром попала в шестиэтажный жилой дом в центре Харькова, разрушен подъезд с 1 по 6 этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По данным ГСЧС, по состоянию на 06:30 информации о погибших или раненых не поступало.

Ракетный удар произошел во время воздушной тревоги, продолжавшейся в Харькове с 00:23 до 04:46. В общей сложности было слышно три взрыва, первый раздался около 03:32.

Спасатели нашли под завалами пожилую женщину.

Отметим, что в то же время взрывы гремели в Николаеве. Официальной информации о жертвах и пострадавших, а также разрушениях нет.

Как сообщили ранее в ОВА, за последние сутки Харьков и область снова страдали от ракетных ударов, в результате чего погиб 1 человек, еще 10 были ранены. Также была разрушена школа и дома.

Напомним, что российские войска обстреляли Харьков ракетой, которая оставляет обманный след.

Мэр Харькова заявлял, что город обстреливают как по расписанию, по нескольку раз в сутки.

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Харьков