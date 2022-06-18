Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Харків ".

Вибухи пролунали близько о 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. В цьому ж райони сапери знайшли залишки теплової пастки.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченко, він не настільки вибуховий, однак через велику температуру горіння можна отримати сильні опіки.

Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)