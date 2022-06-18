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Окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід

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Субота 18 червня 2022 17:32
Окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові завдали вогню удару по Харкову. Застосували ракету, яка залишає обманний слід.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Вибухи пролунали близько о 13:00. Згідно з попередніми даними, ракета влучила в Індустріальний район Харкова. В цьому ж райони сапери знайшли залишки теплової пастки.

"Ми виявили обманну ціль з ракети "Іскандер", маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі", - відзначив старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Також обманну ціль виявили й перехожі, які сприйняли її за снаряд. За словами Педченко, він не настільки вибуховий, однак через велику температуру горіння можна отримати сильні опіки.

Фото: окупанти обстріляли Харків ракетою, яка залишає обманний слід (facebook.com/MNSKHARKIV)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові вкотре обстріляли Харків.

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