Ракетний удар по Кропивницькому: кількість постраждалих зросла

В результаті ракетного удару по Кропивницькому у четвер,28 липня, поранення отримали 26 людей. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Поранених наразі 26. Один - в тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився", - розповів він.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. В цей час у місті та Кіровоградській області вили сирени.

До цього повідомлялось, що внаслідок обстрілу загинули 5 людей, ще 25 - зазнали поранень.

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