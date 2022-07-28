Ракетный удар по Кропивницкому: количество пострадавших выросло

В результате ракетного удара по Кропивницкому в четверг, 28 июля, ранения получили 26 человек. Враг ударил по городу ракетами типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"Имеем уточненную информацию о ракетном ударе. Раненых сейчас 26. Один - в тяжелом состоянии. Один - от госпитализации отказался", - рассказал он.

Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области выли сирены.

До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 получили ранения.

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