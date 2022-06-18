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Ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі подробиці

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Кривий Ріг, Субота 18 червня 2022 16:51
Ракетний удар по Кривому Рогу: стали відомі подробиці Фото: у Кривому Розі ракета влучила в об'єкт інфраструктури (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні знову обстріляли Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила в об’єкт соціальної інфраструктури.

Про це заявила представниця ДСНС Дарина Цуркань, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

На місці влучання ракети виникла масштабна пожежа. Станом на 16:00 рятувальники продовжують її гасити.

Крім того, внаслідок ракетного удару у Кривому Розі зруйновані два житлових будинки. За попередньою інформацією, дві людини отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу.

Також сьогодні шість російських ракет влучили у Кременчуцький нафтопереробний завод.

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