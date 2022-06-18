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Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны подробности

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Кривой Рог, Суббота 18 июня 2022 16:51
Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны подробности Фото: в Кривом Роге ракета попала в объект инфраструктуры (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска сегодня снова обстреляли Кривой Рог. Вражеская ракета попала в объект социальной инфраструктуры.

Об этом заявила представительница ГСЧС Дарья Цуркань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На месте попадания ракеты возник масштабный пожар. По состоянию на 16:00 спасатели продолжают ее тушить.

Кроме того, в результате ракетного удара в Кривом Роге разрушены два жилых дома. По предварительной информации, два человека получили ранения.

Ранее мы сообщали, что сегодня враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

Также сегодня шесть российских ракет попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

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Кривой Рог ГСЧС Война России против Украины
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