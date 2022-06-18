Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны подробности

Фото: в Кривом Роге ракета попала в объект инфраструктуры (УНИАН)

Российские войска сегодня снова обстреляли Кривой Рог. Вражеская ракета попала в объект социальной инфраструктуры.

Об этом заявила представительница ГСЧС Дарья Цуркань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

На месте попадания ракеты возник масштабный пожар. По состоянию на 16:00 спасатели продолжают ее тушить. Кроме того, в результате ракетного удара в Кривом Роге разрушены два жилых дома. По предварительной информации, два человека получили ранения.