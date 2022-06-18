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З'явилися подробиці ракетного удару по Кременчуку

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Полтавська область, Субота 18 червня 2022 08:46
З'явилися подробиці ракетного удару по Кременчуку Фото: голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін (facebook.com/pravdatutmedia)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни запустили шість ракет по Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Та вдарили ще двома по ТЕЦ, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна в Telegram.

"6 російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та 2 ракети - по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники", - інформує Лунін.

Він зазначив, що Кременчуцький НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавської області.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що російські війська атакували ракетами Кременчук. Попередньо повідомлялося, що ворог випустив від шести до восьми ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

Додамо, раніше росіяни вже завдавали ударів ракетами по Кременчуцькому НПЗ.

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