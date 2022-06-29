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Незважаючи на докази. Путін не визнає відповідальність за удар по ТЦ у Кременчуці

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Москва, Середа 29 червня 2022 23:46
Незважаючи на докази. Путін не визнає відповідальність за удар по ТЦ у Кременчуці Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

У Кременчуці Полтавської області не було ніякого терористичного акту. Крім того, російська армія не завдає ударів по цивільних об'єктах на території України.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Не було ніякого теракту, російська армія ні по яких цивільних об'єктах удари не завдає", - заявив глава РФ перед вильотом з Ашхабада в Москву.

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян. Також секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків. Росія стверджує, що цілилася по ангарах з "західною зброєю", які нібито знаходилися поруч.

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