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У Дніпрі чутно вибухи. Триває повітряна тривога

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Дніпро, Середа 04 травня 2022 20:06
У Дніпрі чутно вибухи. Триває повітряна тривога Фото: Панорама Дніпра (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Увечері 4 травня Дніпро зазнав обстрілів російськими військами. У місті триває повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Дніпро".

"У Дніпрі чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в повідомленні.

Згодом удар по місту підтвердив міський голова Борис Філатов. За його словами, обстрілу зазнав центр Дніпра. Він закликав містян не виходити з укриттів і чекати на інформацію від військової адміністрації.

Новина доповнюється.

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