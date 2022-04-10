ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви

Новость на русском →
Харків, Неділя 10 квітня 2022 16:55
Окупанти обстріляли селище в Харківській області, є жертви Фото: окупанти обстріляли селище Слатине в Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти два рази обстріляли селище Слатине в Харківській області. В результаті загинули п'ятеро людей, число поранених поки невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харків Life.

Як повідомило джерело каналу в міській владі, селище Слатине окупанти обстріляли 9 і 10 квітня. Вчора загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

В результаті сьогоднішнього обстрілу загинули двоє мирних жителів - молода жінка і чоловік. "Потрапили в приватний будинок, люди не встигли добігти до підвалу", - пояснив співрозмовник каналу.

Він додав, що серед мирних жителів є поранені, але їх число поки невідомо. За його словами, на території Дергачівської громади зруйновано понад 500 будівель.

Нагадавши, окупанти припиняють обстріли Харкова та передмість. При цьому ворог використовує не тільки ракети і снаряди, а й нові види бомб, які спускаються на парашутах.

Україна захищається від російського вторгнення 46-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну