Росія знову завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Аеропорт зруйновано

Сьогодні, 10 квітня російські окупанти вчергове завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт, а в Дніпрі атакували аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка у Telegram.

"На жаль, орки зачастили сьогодні зі своїми атаками. У нас знову "прильоти". У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо. І повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", - написав Резніченко.

Він додав, що наразі кількість постраждалих з’ясовується.

"Щойно буде інформація - повідомлю", - додав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали ракетних ударів по різних містах Дніпропетровської області. Було зруйновано інфраструктурний об’єкт та повідомлялося про постраждалого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.