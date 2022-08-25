Ракетний терор у Чаплиному: ЄС загрожує Росії відповідальністю

Європейський союз рішуче засуджує ракетний удар окупантами по мирних жителях в селищі Чаплине (Дніпропетровська область) в День Незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля в Twitter .

"ЄС рішуче засуджує ще один мерзенний напад Росії на мирних жителів в Чаплиному в День Незалежності України. Винні в російському ракетному терорі будуть притягнуті до відповідальності", - написав він.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області.

Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт-спочатку однією ракетою, а потім ще трьома. В результаті ударів загинули 25 людей, серед них двоє дітей - 11 і 6 років.

Сьогодні Міністерство оборони РФ визнало причетність до удару по селищу.

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