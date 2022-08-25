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Ракетный террор в Чаплино: ЕС грозит России ответственностью

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Днепр, Четверг 25 августа 2022 14:21
Ракетный террор в Чаплино: ЕС грозит России ответственностью Фото: последствия российского удара по Чаплино (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Европейский союз решительно осуждает ракетный удар оккупантами по мирным жителям в селе Чаплино (Днепропетровская область) в День Независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"ЕС решительно осуждает еще одно гнусное нападение России на мирных жителей в Чаплино в День Независимости Украины. Виновные в российском ракетном терроре будут привлечены к ответственности", - написал он.

Напомним, россияне 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области.

Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя. В результате ударов погибли 25 человек, среди них двое детей - 11 и 6 лет.

Сегодня Министерство обороны РФ признало причастность к удару по поселку.

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ракетный удар Днепропетровская область
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