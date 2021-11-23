Ракетний есмінець США здійснив прохід через Тайванську протоку, яку розділяє Китай від Тайваню . Відповідну заяву зробили Військово-морські сили США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У ВМС США уточнили, що 23 листопада есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke Milius здійснив "звичайний транзит через Тайванську протоку" через міжнародні води відповідно до міжнародного права.

"Транзит корабля через Тайванську протоку демонструє відданість США вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону", - йдеться у повідомленні.

Також там наголосили, що збройні сили США продовжуватимуть літати, плавати та діяти скрізь, де це дозволено міжнародним правом.