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Ракетный эсминец США совершил проход через Тайваньский пролив

Автор: Наталья Скороход

Ракетный эсминец США совершил проход через Тайваньский пролив, который разделяет Китай от Тайваня. Соответствующее заявление сделали Военно-морские силы США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В ВМС США уточнили, что 23 ноября эсминец с управляемыми ракетами типа Arleigh Burke Milius совершил "обычный транзит через Тайваньский пролив" через международные воды в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - говорится в сообщении.

Также там подчеркнули, что вооруженные силы США будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом.

Напомним, что ранее власти Китая осудили визит американской делегации в Тайвань. Там назвали это "угрозой".

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ТайваньСоединенные Штаты Америки