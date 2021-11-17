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Байден підтвердив підтримку Тайваню в бесіді з президентом Китаю

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США, Середа 17 листопада 2021 03:05
Байден підтвердив підтримку Тайваню в бесіді з президентом Китаю Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден у бесіді з президентом Китаю Сі Цзіньпіним підтвердив, що США твердо підтримує давню політику "одного Китаю" і не хочуть змін у політиці Тайваню. Це сталося під час онлайн-зустрічі лідерів обох країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Представники Білого дому заявили, що два лідери багато говорили про Тайвань під час довгої віртуальної зустрічі.

Байден спробував підкреслити свою підтримку закону про відносини з Тайванем, який набув чинності в 1979 році і визначає параметри американо-тайванських відносин.

"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що підтримуємо Тайванський акт, і все. Він приймає власні рішення", - сказав Байден.

Політика "одного Китаю" визнає Пекін в якості уряду Китаю, але допускає неформальні відносини і оборонні зв'язки з Тайванем.

"США рішуче виступають проти односторонніх зусиль зі зміни статус-кво або підриву миру і стабільності в Тайванській протоці", - йдеться в заяві Білого дому.

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Байден нагадав Сі під час їх віртуальної зустрічі, що він голосував в якості сенатора за законом про відносини з Тайванем.

"Таким чином, він глибоко розуміє, з перших рук, що цей закон ясно показує, що будь-які зусилля по формуванню майбутнього Тайваню іншими засобами, крім мирних, викликають серйозне занепокоєння Сполучених Штатів", - сказав Салліван.

Нагадаємо, що Китай пригрозив прихильникам незалежності Тайваню довічними санкціями. Вони мають на увазі заборону на в'їзд і зупинку співпраці з китайськими компаніями.

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