Байден підтвердив підтримку Тайваню в бесіді з президентом Китаю
Президент США Джо Байден у бесіді з президентом Китаю Сі Цзіньпіним підтвердив, що США твердо підтримує давню політику "одного Китаю" і не хочуть змін у політиці Тайваню. Це сталося під час онлайн-зустрічі лідерів обох країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Представники Білого дому заявили, що два лідери багато говорили про Тайвань під час довгої віртуальної зустрічі.
Байден спробував підкреслити свою підтримку закону про відносини з Тайванем, який набув чинності в 1979 році і визначає параметри американо-тайванських відносин.
"Ми дуже ясно дали зрозуміти, що підтримуємо Тайванський акт, і все. Він приймає власні рішення", - сказав Байден.
Політика "одного Китаю" визнає Пекін в якості уряду Китаю, але допускає неформальні відносини і оборонні зв'язки з Тайванем.
"США рішуче виступають проти односторонніх зусиль зі зміни статус-кво або підриву миру і стабільності в Тайванській протоці", - йдеться в заяві Білого дому.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що Байден нагадав Сі під час їх віртуальної зустрічі, що він голосував в якості сенатора за законом про відносини з Тайванем.
"Таким чином, він глибоко розуміє, з перших рук, що цей закон ясно показує, що будь-які зусилля по формуванню майбутнього Тайваню іншими засобами, крім мирних, викликають серйозне занепокоєння Сполучених Штатів", - сказав Салліван.
Нагадаємо, що Китай пригрозив прихильникам незалежності Тайваню довічними санкціями. Вони мають на увазі заборону на в'їзд і зупинку співпраці з китайськими компаніями.