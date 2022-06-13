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Ракетні удари по Чернігівській області: під Прилуками оголосили евакуацію

Фото: ракетні удари по Чернігівській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області оголосили евакуацію після ракетних ударів російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирєва у коментарі "Суспільне".

Він розповів, що евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець, що знаходяться біля Прилук.

"Причина - через ракетні удари є загроза поширення пожежі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в понеділок, 13 червня, зафіксовано прильоти трьох ракет по Прилукам Чернігівської області, випущених російськими військами.

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