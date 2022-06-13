Ракетные удары по Черниговской области: под Прилуками объявили эвакуацию

В нескольких населенных пунктах Прилукского района Черниговской области объявили эвакуацию после ракетных ударов российских войск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОВА Сергея Болдырева в комментарии "Суспільне".
Он рассказал, что эвакуация объявлена в селах Заезд, Петровское, Тихое и Сухоставец, которые находятся возле Прилук.
"Причина - из-за ракетных ударов есть угроза распространения пожара", - сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что в понедельник, 13 июня, зафиксированы прилеты трех ракет по Прилукам Черниговской области, выпущенных российскими войсками.
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