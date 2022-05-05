Ракетні удари, ажіотаж і нова логістика: що спровокувало дефіцит бензину в Україні

Голова Комітету Верховної Рради з енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що дефіцит бензину в Україні спровокувало кілька факторів. Зокрема, ракетні удари, ажіотаж і нова логістика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Перший фактор - зупинений фактично Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ), досить великий завод, що постачав дизелем бензином український ринок. Він не працює в результаті ракетних ударів РФ", - заявив він.

При цьому Герус додав, що російські окупанти неодноразово завдавали ракетних ударів по нафтобазах.

"Близько 15 нафтобаз були знищені або пошкоджені в результаті ракетних ударів. Істотні запаси палива були знищені, по-перше, а по-друге, ускладнено зараз зберігання нафтопродуктів", - заявив він.

Він також додав, що на дефіцит бензину в країні вплинуло переорієнтування українського ринку на поставки із Західної Європи.

"Наступний фактор це те, що у нас практично весь ринок переорієнтувався на поставки із Західної Європи, оскільки ні в Росії, ні в Білорусі покупок немає. І море також заблоковано, Морські поставки на Україну не йдуть. Відповідно в Україну проходять поставки з країн Європи, а там виникають певні логістичні труднощі з наявністю бензовозів, цистерн", - повідомив Герус.

Він розповів, що в даний час йде процес налагодження.

"Ринок переформатується і переналаштовується. Ми очікуємо, що вже найближчим часом ринок оживає і буде значно ритмічніше поставки з країн Європи", - підкреслив він.

Герус повідомив, що ще одним фактором дефіциту бензину в Україні є питання регулювання або лібералізації ціни.

"Уряд вже прийняв певне рішення щодо лібералізації ціни, щоб більше працювали ринкові сили - фактор попиту, пропозиції, конкуренції. Можливо буде потрібна певна подальша лібералізація, йде аналіз цього питання", - додав голова комітету Ради.

За його словами, сукупність цих факторів спричинила певну напругу, яка посилилася тим, що створився певний ажіотаж як психологічний фактор.

"Тому що в принципі кількість палива, яке було три тижні тому і сьогодні не змінилося, змінилася кількість автомобілістів, які бажають заправитися", - підкреслив він.